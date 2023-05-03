6 ضحايا في هجوم لتنظيم "داعش" في الكونغو الديموقراطية

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سقط ستة أشخاص على الأقل في هجوم شنّه متمرّدون مرتبطون بتنظيم "داعش" في قرية تقع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، الثلاثاء.ولقي مئات الأشخاص مصرعهم في هجمات شنّها متمرّدون ومقاتلون في مليشيات في إقليم إيتوري الغني بالذهب حيث تنشط أيضاً "القوات الديموقراطية المتحالفة" المرتبطة بتنظيم "داعش".وقال المسؤول المحلي جيلبير سيفامويندا في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن "متمردي القوات الديموقراطية المتحالفة دخلوا قرية ماكومو ليل الإثنين،" في منطقة مامباسا.وتابع "عثرنا صباحاً على ست جثث"، مشدداً على أن الحصيلة مرشّحة للارتفاع لأن عمليات البحث لم تبلغ بعد عمق الأدغال إذ إن المنطقة ليست مؤمنة.