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عربي-دولي

واشنطن: نقف لجانب حليفتنا الفلبين ضد الاستفزاز الصيني

Lebanon 24
03-05-2023 | 05:00
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قالت الولايات المتحدة إنها تقف إلى جانب حليفتها الفلبين في مواجهة ما اعتبرته "استفزاز خفر السواحل الصيني في بحر الصين الجنوبي"، مشيرة إلى قلقها بشأن "تكتيكات الترهيب" من قبل بكين.

وقال دانيال كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، إن زيارة الرئيس الفلبيني فيرديناند ماركوس جونيور إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع "تسلط الضوء على قوة وصمود الحلف" بين البلدين.
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