Advertisement

عربي-دولي

سيدة الـ81 عاما تتهمه بالتحرش بها خلال رحلة بالطائرة.. شُبهة جديدة تُلاحق ترامب!

Lebanon 24
03-05-2023 | 00:39
A-
A+
Doc-P-1062844-638186974016667354.png
Doc-P-1062844-638186974016667354.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حادثة تحرش جديدة، تلاحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي لم يلبث أن ينتهي من محاكمة الشهر الماضي، واجه فيها 34 تهمة جنائية حول تزوير سجلات تجارية تتعلق بمدفوعات مالية لإسكات الممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، وعارضة "بلاي بوي" السابقة كارين ماكدوغال قبل انتخابات عام 2016، لكي تلتزما الصمت بشأن العلاقات خارج نطاق الزواج المزعومة معه، تهمة مشابهة.
Advertisement

فقد ادعت امرأة أمام محكمة في نيويورك، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية تحرّش بها جنسيا خلال رحلة بالطائرة في الولايات المتحدة أواخر سبعينيات القرن الماضي.

81 عاماً
وروت جيسيكا ليدز، البالغة من العمر حاليا 81 عاما، ما تعرّضت له خلال الإدلاء بشهادتها في قضية الكاتبة والصحافية الأميركية السابقة إي جين كارول التي تقاضي الرئيس السابق بتهمتي الاغتصاب والتشهير.

وقالت ليدز أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن إن ترامب تحسّسها في قسم مسافري درجة رجال الأعمال خلال رحلة إلى نيويورك في العام 1978 أو 1979.

كما كشفت أنه فجأة ودن أي حوار، حاول تقبيلها ولمس جسدها، وفق زعمها.

وأضافت أم هيئة المحلفين: "يبدو الأمر كما لو كان يملك 40 مليون يد"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وكانت أطلقت اتّهامها هذا أول مرة خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة "نيويورك تايمز" قبل انتخابات العام 2016 التي أوصلت ترمب إلى الرئاسة.

وخلال الحملة الانتخابية تلك اتّهمت نحو 12 امرأة ترمب بالتحرش جنسيا بهنّ.

كما وجهت السيدة المسنة اتّهاماتها بشكل علني، بعدما نفى ترامب خلال مناطرة مع هيلاري كلينتون صحّة ما ينشر من معلومات عن ارتكابه أي تحرّش جنسي.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-05-03
05:00 | 2023-05-03
05:00 | 2023-05-03
04:46 | 2023-05-03
04:30 | 2023-05-03
04:30 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website