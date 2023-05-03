مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

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قال مسؤولان أميركيان لـ"رويترز"، إن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا، تتضمن لأول مرة صواريخ قصيرة المدى يتم إطلاقها من الجو.و"هيدرا 70" هو صاروخ غير موجه، يطلق من الجو من إنتاج شركة "جنرال دايناميكس". ويُطلق الصاروخ عادة من جيوب مثبتة في الطائرات.وقد تساعد الصواريخ أوكرانيا على النيل من المواقع البرية الروسية، وتزويد القوات البرية الأوكرانية المتقدمة بدعم جوي في الوقت الذي تعتزم فيه كييف شن هجوم.وقال المسؤولان إن الحزمة تشمل مدافع هاوتزر عيار 155 ملم. وذكرا أنه بالإضافة إلى ذلك سيتم إرسال ذخيرة لأنظمة "هيمارس" و"هاوتزر"، وصواريخ "تاو" المضادة للدبابات، وقذائف "مورتر".