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خاص

تصعيد غزة: رسالة مضادة في هذا الاتجاه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-05-2023 | 01:45
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قالت مصادر مطلعة ان ما يحصل في قطاع غزة رسالة واضحة بعد الغارات الاسرائيلية التي اصابت مطار حلب في سوريا واخرجته من الخدمة، خصوصا ان هذه الغارات تزامنت مع اقتراب زيارة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي الى سوريا اليوم.
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وبحسب المصادر فإن الرسالة الاسرائيلية جاءت للحد من التحركات الميدانية المقررة التي كان الرئيس الايراني يزمع القيام بها في المدن السورية الاساسية".
لذلك، تضيف المصادر، بأن التصعيد في غزة والذي قد يتوسع، هو رسالة مضادة مفادها بأن اي خطأ اسرائيلي في التقدير قد يشعل حربا في المنطقة".

المصدر: لبنان 24

خاص

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