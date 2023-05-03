Advertisement

عربي-دولي

تجردت من أمومتها.. زوج آكلة طفلها في مصر يخرج عن صمته وهذا ما قاله

Lebanon 24
03-05-2023 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1062882-638187049538181613.jpg
Doc-P-1062882-638187049538181613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تزال جريمة قتل أم لطفلها البالغ من العمر 5 سنوات وتقطيع أجزاء من جثته وطهيها الأسبوع الماضي في مصر تتفاعل، وسط تساؤلات حول سبب إقدامها على مثل هذه الجريمة المروعة المخالفة للفطرة الإنسانية.

وفي جديد التحقيقات، روى محمد سعد، زوج القاتلة، بعض التفاصيل عن حياته مع زوجته حتى وقوع الجريمة.
Advertisement

خُلع ومنزل من الأهل
وأوضح الأب المكلوم أن زوجته حرمته من رؤيته طفله، كاشفاً أن زواجه استمر لمدة 3 سنوات ونصف العام فقط.

كما أضاف أن المشاكل الزوجية بدأت بينهما بسبب إصرار زوجته على الانتقال معه إلى منزلها الذي حصلت عليه من ميراث والدها، ورفضه الأمر. وتابع أنها رفعت عليه قضية خُلع بسبب ذلك.

كذلك أكد خلال لقاء ببرنامج "الحكاية" أن زوجته انفصلت عنه وسكنت وحدها، ومنعته من رؤية طفله، موضحاً أن آخر مرة شاهد الصغير فيها كانت في رمضان.

ولفت إلى أنه علم بما حدث لابنه من أخيه، بعدما اتصل به لإبلاغه بما حدث فكانت الصدمة.

كانت تهذي وتتحدث بصعوبة
يشار إلى أن النيابة المصرية كانت أعلنت أن الأم اعترفت بارتكاب الجريمة وتوصل فريق من المحققين إلى أدلة تؤكد ثبوت الواقعة.

وذكرت أنها تلقت بلاغا من قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية يفيد بقتل الأم ابنها وتقطيع جسده، وإخفاء أشلائه في مسكنها، مشيرة إلى أنها عثرت على كافة أشلاء وأجزاء جسد الطفل، وكذلك أداة الجريمة وآثار دماء في كافة أرجاء المسكن.

كما اعترفت المتهمة خلال التحقيقات بتفاصيل ارتكابها الجريمة.(العربية)


عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2023-05-03
05:00 | 2023-05-03
05:00 | 2023-05-03
04:46 | 2023-05-03
04:30 | 2023-05-03
04:30 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website