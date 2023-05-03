هل يمكن للصين أن تلعب دورًا حاسمًا في إنهاء الحرب في أوكرانيا؟

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هل سيتم كسر الجمود في حرب أوكرانيا في باخموت أم في بكين؟ في الوقت الحالي، تتركز كل الأنظار على الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال انتظاره، والذي من المرجح أن يبدأ قريبًا. لكن هناك أيضًا تطورات مهمة على الجبهة الديبلوماسية.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "في الأسبوع الماضي، أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالاً بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ووفقاً للأخير، كان الاتصال "طويلاً وذو مغزى". وأعلنت بكين في وقت لاحق أنها ستعين مبعوثًا للعمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية".ورأت الصحيفة أن "هناك أسبابا واضحة للقلق من الجهود الدبلوماسية للصين. فقد شدد شي مرارًا وتكرارًا على احترامه لـ "صديقه العزيز"، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكانت خطة السلام الصينية الخاصة بأوكرانيا، التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، غامضة ولم تدع إلى انسحاب القوات الروسية. هناك فوائد دعائية واضحة لبكين لإعلان نفسها مهتمة بـ "السلام"، في الوقت الذي لا تقدم شيئاً تقريباً لتحقيق هدفها. ولكن، حتى لو كانت الصين جادة، فسيكون من الصعب للغاية سد الفجوة بين كييف وموسكو".وتابعت الصحيفة، "ومع ذلك، من الخطأ رفض فكرة أن الصين يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في إنهاء هذا الصراع الوحشي، وذلك لأسباب مختلفة، أبرزها أن لدى أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة وأوروبا والصين نفسها مصلحة محتملة في تدخل بكين. يدرك الأوكرانيون أن شي لديه نفوذ فريد على بوتين، وذلك إذا قرر استخدامه. ففي مواجهة العقوبات الغربية، تعتمد روسيا على الصين للحفاظ على اقتصادها. وتعتقد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن هناك احتمالا ضئيلا للغاية لممارسة الصين ضغوطًا ذات مغزى على روسيا، ولا يزال بعض كبار المسؤولين يخشون أن تذهب بكين في الاتجاه المعاكس وتزود روسيا بالأسلحة".وأضافت الصحيفة، "لكن الأوكرانيين أكثر تفاؤلا. لقد اعتقدوا أنهم رأوا علامات حقيقية على التوتر بين بوتين وشي خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة لموسكو، لا بل وزعموا أيضاً أن شي أنهى زيارته أبكر مما هو متوقع. لماذا يفقد شي صبره مع بوتين؟ لا شك في أن القادة الروس والصينيين متحدون في عداءهم لقوة الولايات المتحدة. وربما كان الانتصار الروسي السريع في أوكرانيا يناسب الصين جيدًا. لكن الحرب المطولة تتحول إلى عبء استراتيجي على بكين. وبدلاً من إضعاف نظام التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أدت الحرب في أوكرانيا إلى تقريب الولايات المتحدة وأوروبا والديمقراطيات الآسيوية من بعضها".وبحسب الصحيفة، "أمضت الصين عقودًا وهي تحاول بناء نفوذها في أوروبا. لكن شراكتها المزعومة "بلا حدود" مع روسيا أقنعت العديد من الأوروبيين بأن بكين تشكل الآن تهديدًا أيضًا. ويستخدم الأميركيون والأوروبيون نفس اللغة حول "عدم المخاطرة" بعلاقتهم مع الصين من خلال تقليل التبعات الاقتصادية. وهذا مهم لبكين لأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق تصدير للصين. كما ومن شأنه أن يعزز العلاقات العسكرية بين اليابان وأوروبا والولايات المتحدة. إن أفضل طريقة لإعادة بناء سمعة بكين في أوروبا هي أن تلعب دورًا واضحًا وإيجابيًا في إنهاء الحرب. هذا النوع من التحرك سيكون له أيضًا تأثير عالمي، وذلك من خلال دعم رواية شي المفضلة بأن القوة الأميركية في تراجع وأن الصين هي قوة من أجل السلام".وتابعت الصحيفة، "هناك بالتأكيد دليل على أن بكين تسعى تدريجياً للوصول إلى هدفها كصانعة السلام. وتنعم الصين بالدعاية الإيجابية التي اكتسبتها من دورها في تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية. وترأس الصينيون مؤخرا مؤتمرا في سمرقند حول السلام في أفغانستان. حتى أن بكين تحدثت عن التوسط في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. بالنظر إلى التنافس المتزايد باستمرار بين واشنطن وبكين، قد يكون من المتوقع أن تنظر الولايات المتحدة نظرة قاتمة إلى تدخل الصين في الشأن الأوكراني. ولكن بعد بعض الجدل الداخلي، قررت إدارة بايدن عدم استبعاد مبادرة السلام الصينية تمامًا، بل محاولة المشاركة في صياغتها بدلاً من ذلك".وأضافت الصحيفة، "يتفهم الأميركيون مخاطر الظهور بمظهر "معادي للسلام". لكن لا يقتصر الأمر على هذا الشق فقط. فالولايات المتحدة حريصة بشكل متزايد على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. كما وتدرك واشنطن أنه كلما طال الصراع، سيكون من الصعب الحفاظ على الإجماع الغربي على ضخ المليارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية في أوكرانيا. إن الرأي السائد في واشنطن، وفي العديد من العواصم الأوروبية، هو أنه يجب منح الأوكرانيين أكبر قدر ممكن من الدعم، قبل هجومهم المضاد. إن الهدف الأوكراني هو تحقيق هذا النصر الحاسم الذي يتمثل في انهاء عهد بوتين. لكن هذا الهدف بعيد المنال. والنتيجة الأكثر ترجيحًا هي أن أوكرانيا تحاول تعزيز قوتها في ساحة المعركة، قبل محادثات السلام".وختمت الصحيفة، "كان هناك الكثير من النقاش حول ما إذا كان التحالف الغربي سيضغط على أوكرانيا للتفاوض. إن الأمر الذي لا بد من مناقشته، وهو في الواقع الأكثر أهمية، هو من يمكنه إجبار روسيا على تقديم تنازلات ذات مغزى، بما في ذلك الانسحاب من الأراضي المحتلة والتخلي عن الجهود المبذولة لتدمير أوكرانيا. إن الجواب الوحيد المعقول على هذا السؤال هو الصين. فشي هو الوحيد الذي يمكنه مصافحة بوتين علناً، وإجباره على تقديم تنازلات في السر. في مرحلة ما، سيرى الزعيم الصيني أن القيام بذلك يصب في مصلحة بلاده".