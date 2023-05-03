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عربي-دولي

كييف تستعد للهجوم المضاد.. هل تصلها "المليون قذيفة" قريبا؟

Lebanon 24
03-05-2023 | 04:46
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في خضم الاستعداد للهجوم المضاد ضد روسيا، يسابق الاتحاد الأوروبي الزمن لإنجاز خطته القائمة على إرسال مليون قذيفة مدفعية لأوكرانيا.

وشنت موسكو موجة كبيرة من الضربات الصاروخية على أهداف استراتيجية في جميع أنحاء أوكرانيا، هي الثانية خلال 4 أيام، فيما اعتبرها الجيش الأوكراني محاولة لعرقلة هجوم الربيع الذي طال انتظاره.
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ويعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص أكثر من 550 مليون دولار لزيادة إنتاجه من الذخائر لمساعدة أوكرانيا، وتجديد مخزونات الدول الأعضاء في التكتل.

بيد أن تقارير غربية شككت في قدرة الاتحاد على إنتاج "مليون قذيفة" في هذا التوقيت، بعدما فشل الاتفاق على مكان شراء تلك الذخائر.

وتريد ألمانيا توفير ربع المليون قذيفة المخطط إرسالها للقوات الأوكرانية، ومع ذلك هناك حاجة إلى مصنعين إضافيين للوفاء بتلك الاحتياجات، فيما تُصر فرنسا على وجوب الشراء من الشركات الأوروبية.

وبدلاً من ذلك، تعارض بولندا مثل هذه القيود وتصر على حرية اختيار موردي الذخائر.

3 مسارات للخطة
من جانبه، كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الاتحاد والدول الأعضاء فيه سهلوا بالفعل تسليم أكثر من 13 مليار يورو من الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأوضح "بوينو"، إن للاتحاد الأوروبي خطة ثلاثية المسارات لتزويد أوكرانيا بمليون طلقة من ذخائر المدفعية، وتشمل: من المخزونات القائمة حالياً، أو من المشتريات المشتركة من خلال الوكالة الأوروبية للدفاع.
 
وأضاف: نعمل أيضا على شراء الذخيرة بصورة مشتركة وستقدم المفوضية الأوروبية قريبًا مقترحات ملموسة حول كيفية زيادة الطاقة الإنتاجية الدفاعية الأوروبية.(سكاي نيوز)


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