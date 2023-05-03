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إقتصاد

الخام الأميركي دون 70 دولارا للمرة الأولى منذ آذار

Lebanon 24
03-05-2023 | 06:00
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واصلت أسعار النفط تكبدها للخسائر في تداولات الأربعاء بعد أن هبطت بنحو 5 بالمئة في الجلسة السابقة مع توقع المستثمرين زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا وانتظار توضيح مسار السياسة في المستقبل.
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وقال وارن باترسون وإيوا مانثي المحللان من "آي إن جي" في مذكرة للعملاء "المعنويات في سوق النفط لا تزال سلبية"، "ويبدو أن المستثمرين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن التوقعات الكلية وآثارها على الطلب على النفط".

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.7 دولار أو 2.36 بالمئة إلى 75.28 دولار للبرميل، فيما انخفض خام نايمكس 1.69 دولار أو 2.34 بالمئة إلى 69.91 دولار للبرميل، بحسب بيانات رويترز.

وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 آذار في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل كانون الثاني من العام الجاري.

وفي سياق متصل، قفزت صادرات روسيا من النفط مرة أخرى فوق 4 ملايين برميل يوميًا في الأسبوع المنتهي في 28 نيسان، وهو مستوى مرتفع تجاوزته مرة واحدة فقط منذ انطلاق شرارة الأزمة الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، كما أن التدفقات لم تتغير فعليًا على أساس متوسط أربعة أسابيع، وفقًا لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها وكالة بلومبرغ، وهو ما يخالف خطط موسكو التي أعلنتها سابقا عن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل.


ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأميركي الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الأربعاء لكبح التضخم، ومن المتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه الدوري الخميس.

وقد تؤدي المزيد من قرارات رفع الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقويض الطلب على الطاقة. (سكاي نيوز)

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