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عربي-دولي

مجزرة داخل مدرسة... طالب يقتل 8 تلاميذ رمياً بالرصاص!

Lebanon 24
03-05-2023 | 06:30
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أسفر إطلاق نار داخل مدرسة في العاصمة الصربية بلغراد، عن مصرع 9 أشخاص على الأقل 8 منهم من طلاب المدرسة.

وقالت وسائل الإعلام الصربية إن طالبا في الصف السابع بمدرسة "فلاديسلاف ريبنيكار" الابتدائية، ارتكب مجزرة في تلك المدرسة عندما قتل تسعة أشخاص، ثمانية منهم من طلاب تلك المدرسة. 
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وأضافت أن الحادث تسبب كذلك في إصابة عدد آخر بينهم إصابات خطيرة.

وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن الطالب لم تكن له سوابق، ومن المرجح أنه ارتكب الجريمة تحت تأثير المخدرات. (روسيا اليوم)
 
 
 

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