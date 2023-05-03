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إقتصاد

كارل إيكان يخسر 10 مليارات دولار من ثروته في ليلة واحدة!

Lebanon 24
03-05-2023 | 08:30
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تراجعت ثروة الناشط المؤسسي كارل إيكان بأكثر من 10 مليارات دولار يوم الثلاثاء بعد أن اتهمته شركة "هيندونبورغ للأبحاث"، وهي شركة بيع على المكشوف، باستخدام هيكل اقتصادي "يشبه هرم بونزي" في شركته الاستثمارية.
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وعلى هذه الخلفية، تراجعت أسهم شركة "Icahn Enterprises L.P"، بنسبة 20% وهي أكبر نسبة مسجلة مما أدى إلى محو 3.1 مليار دولار من ثروته. كما قدمت "هيندنبورغ" تفاصيل عن قرض الهامش للمستثمر بضمان حصته في الشركة، والتي لم يتم حسابها مسبقاً من قبل مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات". وهو ما أدى إلى تبخر 7.3 مليار دولار أخرى من حساب صافي الثروة.

وانخفضت ثروة "إيكان" بنسبة غير مسبوقة بلغت 41% لتصل إلى 14.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر الثروة، مما أدى إلى انخفاضه من المرتبة 58 في قائمة أغنى شخص في العالم إلى المرتبة 119. (العربية)

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