زيلينسكي يصل فنلندا بشكل مفاجىء

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أعلنت هلسنكي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل الأربعاء إلى فنلندا في زيارة مفاجئة، يشارك خلالها في قمة تجمع قادة دول الشمال الخمس.وقالت الرئاسة الفنلندية في بيان إن زيلينسكي سيحضر القمة وسيعقد مباحثات مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الذي انضمت بلاده مؤخراً إلى حلف شمال الأطلسي، ستتمحور حول "النضال الذي تخوضه أوكرانيا للدفاع عن نفسها"، حسب تعبيرها.كما أضافت أن زيلينسكي سيجري محادثات ثنائية مع كل من رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، والنرويجي، يوناس غار ستور، والدنماركي ميتي فريدريكسن والأيسلندية كاترين جاكوبسدوتير، وفق فرانس برس.إلى ذلك قامت قوات الأمن بإغلاق جزء من وسط مدينة هلسنكي أمام السيارات والدراجات والمشاة لتأمين القمة. (العربية)