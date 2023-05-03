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عربي-دولي

الأسد استقبل رئيسي: العلاقات السورية - الإيرانية مستقرّة وثابتة

Lebanon 24
03-05-2023 | 06:54
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استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي وصل إلى سوريا على رأس وفد وزاري كبير في زيارة رسمية تستمر يومين.

وقال الأسد خلال المحادثات الموسعة مع الرئيس الإيراني إن "العلاقات السورية - الإيرانية غنيّة بالمضمون، غنيّة بالتجارب وغنيّة بالرؤية التي كوّنتها، ولأنها كذلك كانت خلال الفترات العصيبة علاقة مستقرّة وثابتة بالرغم من العواصف الشديدة السياسية والأمنية التي ضربت منطقة الشرق الأوسط".
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من جانبه قال رئيسي إن "سوريا حكومة وشعباً اجتازت مصاعب كبيرة، واليوم نستطيع القول بأنكم قد عبرتم واجتزتم كل هذه المشاكل، وحققتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم".

وكان الرئيسان الأسد ورئيسي قد بحثا العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تطويرها، كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس التغيرات العالمية على المنطقة، وتوحيد الجهود من أجل استثمار هذه التغيرات لصالح البلدين وشعوب المنطقة. (سانا)
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