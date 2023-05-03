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إقتصاد
رغم القيود الغربية.. نمو صادرات الذهب الأسود الروسي
Lebanon 24
03-05-2023
|
16:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ وكالة "بلومبرغ" أفادت أنّه لا توجد مؤشرات على انخفاض ملحوظ في صادرات النفط الروسية، على الرغم من قرار موسكو قبل شهرين خفض إنتاجها من الذهب الأسود.
وبحسب الوكالة، فإن إمدادات النفط البحرية من روسيا مستقرة بل وتتزايد تدريجيا، وفي الأسبوع الأخير من شهر نيسان الماضي تجاوزت بشكل عام مستوى 4 ملايين برميل يوميا.
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وجاء في تقرير للوكالة: "لا تزال التدفقات المنقولة بحرا لا تعكس خفض الإنتاج الذي قالت وزارة الطاقة الروسية إنه وصل إلى 700000 برميل يوميا في آذار الماضي. لا يبدو أن المصافي التي تعمل في روسيا قد تراجعت كثيرا أيضا. وتظهر الأرقام أن معدلات المعالجة ظلت دون تغيير تقريبا منذ بداية العام".
ويعزو خبراء ذلك إلى تحول روسيا نحو الشرق وخاصة الدول الآسيوية، بعد فرض الدول الغربية عقوبات عليها بذريعة العملية العسكرية في أوكرانيا.
وعلى الرغم من الحسم الذي تقدمه روسيا لمشتري النفط إلا أن وكالة "بلومبرغ" أشارت إلى نمو دخل موسكو من صادرات النفط وتوقعت أن تستأنف روسيا مشترياتها من العملات الأجنبية للاحتياطيات.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن إيرادات الميزانية قريبة من المستوى المستهدف مما قد يسمح لموسكو بالبدء في شراء اليوان في أيّار الجاري. (روسيا اليوم)
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