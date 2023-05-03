إيران تُعلن القبض على قاتل ضابط وحدة مغاوير إيراني

أعلن قائد قوى الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان دوست علي جليليان إلقاء القبض على العنصر الرئيس في عملية اغتيال الملازم في وحدة المغاوير محسن رضائي في مدينة ايرانشهر قبل عدة أشهر.



وأوضح أنه تم خلال العملية ضبط بندقية كلاشينكوف، وأن الدافع وراء عملية الاغتيال تهريب المخدرات. (روسيا اليوم)

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