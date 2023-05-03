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إقتصاد

إنخفاض معدل البطالة في منطقة اليورو

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:30
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قال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع إلى 6.5 في المائة في مارس وهو انخفاض يشير إلى مزيد من شح العمالة في السوق ويؤدي لمزيد من المتاعب للبنك المركزي الأوروبي في سعيه لكبح التضخم.
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وبحسب "رويترز" كان معدل البطالة لشهر مارس في 20 دولة تستخدم اليورو أقل من توقعات خبراء اقتصاد بعدم تغير نسبة البطالة عن شهر فبراير شباط عند 6.6 في المائة.

وقال مكتب الإحصاء إن عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى 11.01 مليون في آذار من 11.131 مليون في شباط.

كان سوق العمل في ألمانيا الأكثر قلة في العمالة مع انخفاض معدل البطالة إلى 2.8 في المائة من القوة العاملة من 2.9 في المائة في فبراير، وهو على الأرجح ما قد ساعد نقابات العمال الألمانية على التفاوض حول زيادات كبيرة في الأجور.

ومع ذلك، من المرجح أن يزيد رفع الأجور في ألمانيا وغيرها من صعوبة مهمة البنك المركزي الأوروبي لخفض التضخم والذي وصل في أبريل إلى 7 في المائة على أساس سنوي مقارنة بما يستهدفه البنك عند 2 في المائة. (الاقتصادية)

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