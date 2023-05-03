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عربي-دولي
كيف علّق زيلينسكي على الهجوم على الكرملين؟
Lebanon 24
03-05-2023
|
10:35
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رغم نفي الرئاسة الأوكرانية عدم مسؤوليتها عن هجوم الكرملين، غرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، قائلا إنه كلما ضغطنا على المعتدي انتهى العدوان بشكل أسرع.
إلى هذا، أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن لا علاقة لكييف بالهجوم على الكرملين، مضيفة "نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف". (العربية)
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