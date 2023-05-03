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عربي-دولي
غريفيث: على المتحاربين بالسودان ضمان تسليم المساعدات
Lebanon 24
03-05-2023
|
15:30
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من بورتسودان، حيث وصل في وقت سابق اليوم، طالب مفوّض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأطراف المتحاربة في السودان بتقديم تعهدات علنية على أعلى مستوى بضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية.
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وقال غريفيث للصحافيين في جنيف، عبر الفيديو، اليوم الأربعاء "هذه الالتزامات هي شرط أساسي للعمل الإنساني على نطاق واسع".
كما أعلن أن 6 شاحنات تحمل مساعدات غذائية نُهبت وهي "في الطريق" إلى دارفور.
وحث كل الأطراف المتحاربة على الالتزام بحماية المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن المنظمات الإنسانية تعمل بظروف صعبة جدا. (العربية)
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