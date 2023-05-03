غريفيث: على المتحاربين بالسودان ضمان تسليم المساعدات

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من بورتسودان، حيث وصل في وقت سابق اليوم، طالب مفوّض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأطراف المتحاربة في السودان بتقديم تعهدات علنية على أعلى مستوى بضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية.وقال غريفيث للصحافيين في جنيف، عبر الفيديو، اليوم الأربعاء "هذه الالتزامات هي شرط أساسي للعمل الإنساني على نطاق واسع".كما أعلن أن 6 شاحنات تحمل مساعدات غذائية نُهبت وهي "في الطريق" إلى دارفور.وحث كل الأطراف المتحاربة على الالتزام بحماية المساعدات الإنسانية، مؤكدا أن المنظمات الإنسانية تعمل بظروف صعبة جدا. (العربية)