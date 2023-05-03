رئيس فاغنر: الهجوم الأوكراني المضاد بات وشيكاً

قال مؤسس قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين إنه يعتقد أن الهجوم الأوكراني المضاد بات وشيكا.





وتوقع بريغوجين أن تشنّ أوكرانيا هجومًا مضادًا في منتصف أيار. (سكاي نيوز)





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