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عربي-دولي

رئيس فاغنر: الهجوم الأوكراني المضاد بات وشيكاً

Lebanon 24
03-05-2023 | 16:30
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قال مؤسس قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين إنه يعتقد أن الهجوم الأوكراني المضاد بات وشيكا.


وتوقع بريغوجين أن تشنّ أوكرانيا هجومًا مضادًا في منتصف أيار. (سكاي نيوز)

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