Advertisement

عربي-دولي

القيادة المركزية الأميركية تُعلن عن استهداف قيادي بارز بتنظيم "القاعدة"

Lebanon 24
03-05-2023 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1063026-638187316973391972.jpg
Doc-P-1063026-638187316973391972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت القيادة المركزية الأميركية استهداف قيادي بارز بتنظيم "القاعدة" بضربة في شمال غرب سوريا.

وأفاد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال إريك كوريلا، بأن "هذه العملية تؤكد من جديد التزام القيادة المركزية الأميركية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لتنظيمي داعش والقاعدة".
Advertisement

هذا ولم يذكر البيان هوية الشخص الذي تم استهدافه كما لم يقدم أي تفصيل أخرى. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-05-03
16:30 | 2023-05-03
16:00 | 2023-05-03
15:38 | 2023-05-03
15:30 | 2023-05-03
15:30 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website