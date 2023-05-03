القيادة المركزية الأميركية تُعلن عن استهداف قيادي بارز بتنظيم "القاعدة"

Advertisement

أعلنت القيادة المركزية الأميركية استهداف قيادي بارز بتنظيم "القاعدة" بضربة في شمال غرب سوريا.وأفاد قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال إريك كوريلا، بأن "هذه العملية تؤكد من جديد التزام القيادة المركزية الأميركية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لتنظيمي داعش والقاعدة".هذا ولم يذكر البيان هوية الشخص الذي تم استهدافه كما لم يقدم أي تفصيل أخرى. (روسيا اليوم)