Advertisement

عربي-دولي

الشرطة البرازيلية تفتش منزل الرئيس السابق بولسونارو

Lebanon 24
03-05-2023 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1063033-638187326353250933.png
Doc-P-1063033-638187326353250933.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
داهمت الشرطة البرازيلية منزل الرئيس السابق جاير بولسونارو، كجزء من التحقيق في قضية إدخال بيانات "زائفة" حول التطعيم ضد فيروس "كوفيد – 19" في نظام وزارة الصحة.

وأفاد موقع G1 البرازيلي، بمداهمة الشرطة صباح اليوم الأربعاء، لمنزل الرئيس السابق بولسونارو في برازيليا، مشيرا إلى أن العملية جزء من تحقيق في "مجموعة يشتبه في أنها أدخلت بيانات كاذبة عن تطعيمات COVID-19 إلى نظام وزارة الصحة في البرازيل.
Advertisement

وأوضح الموقع، أن التفتيش جرى عقب عودة بولسونارو إلى البرازيل في شهر آذار، وكجزء من العملية تم اعتقال المساعد السابق لبولسونارو المقدم مورا سيد باربوزو، وحارسيه.

وأشار الموقع إلى أنه لم تصدر مذكرة توقيف ضد بولسونارو نفسه، ولكن من المقرر أن يدلي بشهادته يوم الأربعاء.

ووفقا للموقع، فقد أدخلت بيانات خاطئة إلى أنظمة وزارة الصحة حول التطعيمات ضد فيروس "كوفيد – 19" في الفترة الممتدة ما بين شهر تشرين الثاني 2021 - كانون الاول 2022.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-05-03
16:59 | 2023-05-03
16:30 | 2023-05-03
16:00 | 2023-05-03
15:38 | 2023-05-03
15:30 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website