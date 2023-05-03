الصورة الأولى لبوتين بعد محاولة اغتياله.. شاهدوا كيف بدا

بعدما اتهمت روسيا، أوكرانيا بمحاولة شن ضربة ليلا على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطائرتين من دون طيار، نشر الكرملين صورة لبوتين، ظهر فيها سليماً معافى يتابع نشاطاته المجدولة، ويلتقي مع حاكم منطقة نيجني نوفغورود في نوفو-أوغاريوفو، خارج موسكو. (العربية)

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