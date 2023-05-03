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عربي-دولي

الصورة الأولى لبوتين بعد محاولة اغتياله.. شاهدوا كيف بدا

Lebanon 24
03-05-2023 | 10:44
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بعدما اتهمت روسيا، أوكرانيا بمحاولة شن ضربة ليلا على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطائرتين من دون طيار، نشر الكرملين صورة لبوتين، ظهر فيها سليماً معافى يتابع نشاطاته المجدولة، ويلتقي مع حاكم منطقة نيجني نوفغورود في نوفو-أوغاريوفو، خارج موسكو. (العربية)
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بوتين خلال لقائه اليوم مع حاكم منطقة نيجني نوفغورود خارج موسكو(فرانس برس)
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