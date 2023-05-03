أوكرانيا تُعلن حالة تأهب جوي في كييف وثماني مناطق

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كشفت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، عن تفعيل وضع التنبيه الجوي في كييف وثماني مناطق في أوكرانيا.ودوت صفارات الإنذار في مقاطعات كييف، وسومي، دنيبروبيتروفسك، خاركوف، كيروفوغراد، تشيركاسي، بولتافا وتشرنيغيف.وفي وقت سابق اليوم، تم الإعلان عن إنذار غارة جوية في كييف، لكن تم إلغاؤه بعد 15 دقيقة. (روسيا اليوم)