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عربي-دولي

الخارجية الأميركية تشكك بـ"محاولة اغتيال بوتين"

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:07
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تنظر بعين الريبة لكل ما يصدر عن الكرملين، في إشارة إلى كشف الرئاسة الروسية اليوم عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بواسطة طائرة مسيرة، موجهة الاتهام إلى كييف بالوقوف وراءها.
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وقال وزير الخارجية الأميركي: "نتعامل مع أي تصريح صادر عن الكرملين على أنه يحتوي على قدر كبير من المبالغة".

وأضاف بلينكن: "لا يمكننا التحقق من التقارير الروسية بشأن محاولة استهداف بوتين بطائرتين مسيرتين".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن "الحرب الأوكرانية تمثل خطأ استراتيجيا لروسيا بالفعل"، معبرا عن ثقة بلاده "بأن أوكرانيا ستتمكن من استعادة السيطرة على المزيد من أراضيها"، وفقا لما ذكرته رويترز.
 
وكان مسؤول أميركي صرح في وقت سابق الأربعاء بأن أميركا تحاول التحقق من مزاعم روسية عن هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين على الكرملين.

وقال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من صحة اتهام موسكو بأن أوكرانيا حاولت دون جدوى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهجوم بطائرتين مسيرتين على مقر إقامته في الكرملين.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "ما زلنا نحاول التحقق من صحة هذه المعلومات". (سكاي نيوز عربية) 
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