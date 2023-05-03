21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
4
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
23
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الخارجية الأميركية تشكك بـ"محاولة اغتيال بوتين"
Lebanon 24
03-05-2023
|
11:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تنظر بعين الريبة لكل ما يصدر عن الكرملين، في إشارة إلى كشف الرئاسة الروسية اليوم عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بواسطة طائرة مسيرة، موجهة الاتهام إلى كييف بالوقوف وراءها.
Advertisement
وقال وزير الخارجية الأميركي: "نتعامل مع أي تصريح صادر عن الكرملين على أنه يحتوي على قدر كبير من المبالغة".
وأضاف بلينكن: "لا يمكننا التحقق من التقارير الروسية بشأن محاولة استهداف بوتين بطائرتين مسيرتين".
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن "الحرب الأوكرانية تمثل خطأ استراتيجيا لروسيا بالفعل"، معبرا عن ثقة بلاده "بأن أوكرانيا ستتمكن من استعادة السيطرة على المزيد من أراضيها"، وفقا لما ذكرته رويترز.
وكان مسؤول أميركي صرح في وقت سابق الأربعاء بأن أميركا تحاول التحقق من مزاعم روسية عن هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين على الكرملين.
وقال المسؤول الأميركي إن الولايات المتحدة تحاول التحقق من صحة اتهام موسكو بأن أوكرانيا حاولت دون جدوى قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهجوم بطائرتين مسيرتين على مقر إقامته في الكرملين.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "ما زلنا نحاول التحقق من صحة هذه المعلومات". (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُذيعة الـ MTV السابقة تُرزق بمولود جديد.. هكذا أعلنت الخبر (صورة)
Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV السابقة تُرزق بمولود جديد.. هكذا أعلنت الخبر (صورة)
02:00 | 2023-05-03
03/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوقف موكبه وترجل من سيارته... شاهدوا ما فعله الرئيس الإيراني في شوارع دمشق (فيديو)
Lebanon 24
أوقف موكبه وترجل من سيارته... شاهدوا ما فعله الرئيس الإيراني في شوارع دمشق (فيديو)
06:12 | 2023-05-03
03/05/2023 06:12:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بلديّة تُمهل الرعايا الأجانب أسبوعاً.. ما القصة؟
Lebanon 24
بلديّة تُمهل الرعايا الأجانب أسبوعاً.. ما القصة؟
12:27 | 2023-05-03
03/05/2023 12:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت كالرياضيات المُحترفات.. نجمة "العربجي" الممثلة السورية الشهيرة بملابس السباحة (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت كالرياضيات المُحترفات.. نجمة "العربجي" الممثلة السورية الشهيرة بملابس السباحة (فيديو)
04:39 | 2023-05-03
03/05/2023 04:39:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
13:30 | 2023-05-03
03/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2023-05-03
مصر ترفع سعر السولار
16:59 | 2023-05-03
القيادة المركزية الأميركية تُعلن عن استهداف قيادي بارز بتنظيم "القاعدة"
16:30 | 2023-05-03
رئيس فاغنر: الهجوم الأوكراني المضاد بات وشيكاً
16:00 | 2023-05-03
رغم القيود الغربية.. نمو صادرات الذهب الأسود الروسي
15:38 | 2023-05-03
شخصان على سطح الكرملين لحظة هجوم الدرون.. شاهدوا الفيديو
15:30 | 2023-05-03
للمرة العاشرة.. الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة ويصدر "إشارة مهمة"
فيديو
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
Lebanon 24
"أخرجه من هنا".. مراسل أزعج ترامب بسؤاله فطرده من طائرته الخاصة (فيديو)
04:25 | 2023-05-03
04/05/2023 01:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
04/05/2023 01:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
04/05/2023 01:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact