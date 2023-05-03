Advertisement

عربي-دولي

"على زيلينسكي الاختفاء".. هكذا جاءت التعليقات على محاولة اغتيال بوتين

Lebanon 24
03-05-2023 | 11:23
A-
A+
Doc-P-1063059-638187353495310212.jpg
Doc-P-1063059-638187353495310212.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علقت مجموعة من الخبراء والمحللين المصريين على إعلان الكرملين إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وقال البرلماني المصري مصطفى بكري إن محاولة الاعتداء الآثم على مبني الكرملين، والهجوم الذي استهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن حكومة أوكرانيا ومن يدعمونها تجاوزوا كل الحدود.
Advertisement

وأوضح أن هذا الأمر يفتح بابا واسعا للرد بالمثل، حيث حرض الغرب من البداية عملاءه على التآمر ضد الأمن القومي الروسي، والآن يسعون إلي اغتيال الرئيس بوتين، هم بذلك يفتحون الباب أمام تطورات خطيرة ومثيرة.

من جانبه، قال المحلل السياسي المصري مصطفى السعيد إن الهجوم يأتي مع إعلان أوكرانيا عن شن هجوم الربيع المضاد، وقبل احتفال روسيا بعيد النصر على النازية، والرد الروسي المحتمل سيكون في استهداف مقار الرئاسة والحكومة والجيش الأوكراني، وهي أهداف أعلنت روسيا أنها لن تدمرها أو تمس رئيس وقادة أوكرانيا.

وتابع السعيد أنه "بعد استهداف الكرملين لن يكون الرئيس الأوكراني أو حكومته أو قيادة أركانه في مأمن، وغالبا ما سيتسع الإتهام الروسي إلى ضلوع حلفاء أوكرانيا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا، وهناك إشارات على تحويل روسيا عمليتها العسكرية إلى حرب واسعة على أوكرانيا، كما ستكون أكثر صرامة في مواجهة الولايات المتحدة وحلف الناتو".

من جانبها، قالت المحللة الاقتصادية المصرية عزيزة الصادي إن "محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستهداف الكرملين بطائرات مسيرة تطور خطير للغاية ودليل على ضعف وتخبط النظام الأوكراني والأطراف الغربية الداعمة لنظام كييف ومحاولة توريط الدول الغربية في الصراع مباشرة وخاصة ان من يقود الغرب في هذا الصراع هو الولايات المتحدة الاميركية".

ونوهت بأن روسيا على مدار التاريخ لم تستطع أي دولة أوروبية مواجهتها عسكريا، وإذا واجهتها خسرت منذ نابليون بونابرت وحتى الآن.

وأشارت إلى أن "كل هذه الاستفزازات من نظام كييف المدعوم من الغرب هدفه الوحيد هو استفزاز روسيا لتوجيه ضربة نووية وتوجيه الرأي العام العالمي لعدم دعم روسيا وتشويه صورتها وخاصة بعد أن بدأت شعوب أوروبا تضج وتتظاهر ضد حكوماتها للنتائج العكسية للعقوبات الغربية على موسكو وأيضا رسم صورة دموية وفاشية لروسيا، وخاصة بعد إعلان روسيا عن تجميد عضويتها معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية، وأيضا نجاح منظمة بريكس وإنضمام عدد كبير من الدول للبريكس ومحاولة الدول الخروج من نظام الدولار".

وأكدت الصادي أنه "بعد محاولة اغتيال الرئيس بوتين أصبح موقف أوروبا صعبا للغاية لأن محاولة اغتيال رئيس دولة في صراع أو حرب مع دولة أخرى أمر يهدد السلم العالمي، وأعتقد أنه يجب على روسيا الرد بقوة لأن ما حدث اليوم هو إعلان حرب رسمية ومباشرة على روسيا وبموجب الدستور الروسي لروسيا حق الرد". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:12 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2023-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-05-03
16:59 | 2023-05-03
16:30 | 2023-05-03
16:00 | 2023-05-03
15:38 | 2023-05-03
15:30 | 2023-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website