تصعيد خطير.. روسيا: لا خيار سوى "تحييد" زيلينسكي وعصابته!

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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، بأنه بعد الهجوم الإرهابي على الكرملين، لم يتبقّ سوى خيار تحييد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و"عصابته".وكتب مدفيديف في قناته على "تيليغرام": "بعد هجوم اليوم، لم يتبق سوى التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته، ليسوا بحاجة حتى للتوقيع على استسلام غير مشروط"، بحسب "روسيا اليوم".وأضاف: "هتلر، كما هو معروف، لم يوقع عليه أيضاً.. سيكون هناك دائما بديل لنوع الدمية الرئاسية".ومن جانبه، أشار رئيس مجلس "الدوما" فياتشيسلاف فولودين الى اننا "سنطالب باستخدام أسلحة قادرة على وقف وتدمير نظام كييف الإرهابي"، مضيفاً أن مثل هذا النظام يهدد الأمن.