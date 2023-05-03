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عربي-دولي

هزّة جديدة تضرب تركيا.. كم بلغت قوّتها؟

Lebanon 24
03-05-2023 | 13:40
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أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقعت في كهرمان مرعش، جنوبي تركيا.

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هزّة أرضية

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