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عربي-دولي

رئيس وزراء الدنمارك: تسليم "إف-16" إلى أوكرانيا "مسألة صعبة"

Lebanon 24
03-05-2023 | 13:46
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قال رئيس وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إن مسألة توريد مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا "صعبة"، ولا تزال قيد المناقشة.

وقال فريدريكسن في مؤتمر صحفي في العاصمة الفنلندية هلسنكي: "عندما نتحدث عن المقاتلات، هذه قضية كنّا بصدد نقاشها منذ فترة من الوقت، كما كنا نناقشها بين الحلفاء. إنها مسألة صعبة، إنها سؤال صعب، ولا تزال المناقشة مستمرة ... ولم نغلقها".
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هذا وقد استضافت هلسنكي، اليوم الأربعاء، قمة دول شمال أوروبا - أوكرانيا، وحضرها الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون، ورئيس الوزراء الدنماركي ميتي فريدريكسن، ورئيسة الوزراء الأيسلندية كاترين ياكوبسدوتير، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، وكذلك رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي. (روسيا اليوم) 
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