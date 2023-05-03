"التصعيد لم ينته بعد".. الهجوم الصاروخي من غزة يشكل مأزقا للحكومة الإسرائيلية

تبادلت إسرائيل وحماس إطلاق النار ليل الأربعاء، مما أسفر عن مقتل فلسطيني وشكل اختبارًا أمنيًا شاقًا لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بشأن كيفية معالجتها للقضية المزمنة المتمثلة في إطلاق الصواريخ من غزة.

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "وقد دعا أعضاء مجلس الوزراء المتطرفون الجدد في الحكومة سابقًا إلى ردود عدوانية، بما في ذلك اغتيال كبار قادة حماس، مما قد يؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل كبير. لكن حتى الآن، اتبع الانتقام المحدود ووقف إطلاق النار الذي أنهى الأعمال العدائية النمط المعتاد الذي يحكم عمليات تبادل إطلاق النار هذه. في البلدات الجنوبية التي كانت منذ سنوات معاقل للأحزاب اليمينية، أعرب السكان عن خيبة أملهم إزاء الاستجابة المتحفظة نسبيًا للحكومة التي تبلغ من العمر أربعة أشهر".

وتابعت الصحيفة، "جاءت الاشتباكات العابرة للحدود بعد مقتل العضو البارز في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، خضر عدنان، في سجن إسرائيلي في الليلة السابقة. ووصف مسؤولون فلسطينيون وفاة عدنان، بعد 87 يوما من الإضراب عن الطعام، بأنها "اغتيال متعمد". وتم إطلاق أكثر من 100 صاروخ من غزة على إسرائيل، حيث سقطت أربعة منها في منطقة سكنية ما أسفر عن نقل ثلاثة أشخاص مصابين بشظايا إلى المستشفى. وهاجمت إسرائيل، في موجتين منفصلتين من الضربات الجوية، 16 هدفًا في غزة، بما في ذلك مواقع تصنيع الأسلحة التابعة لحماس، والبؤر الاستيطانية، ومجمعات التدريب العسكرية، ونفقًا تحت الأرض، وفقًا لبيان عسكري إسرائيلي".

وأضافت الصحيفة، "انتهت الأعمال العدائية الليلية بوقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، دخل حيز التنفيذ حوالي الساعة 4 صباحًا بالتوقيت المحلي. وصباح الأربعاء، فتحت المدارس والشركات في غزة وجنوب إسرائيل كالمعتاد، مما يشير إلى احتمال استمرار وقف إطلاق النار".

وبحسب الصحيفة، "لكن محللين إسرائيليين يقولون إن المواجهة مع غزة مهدت الطريق لتصعيد أمني محتمل بسبب وجود سياسيين متطرفين من اليمين المتطرف في المناصب الأمنية العليا. ومن بين هؤلاء بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل منصبًا خاصًا في وزارة الدفاع، وإيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الذي دعا منذ سنوات إلى "دحرجة الرؤوس في غزة". ولم يصدر أي من السياسيين أي بيان علني منذ اندلاع العنف صباح الثلاثاء، على الرغم من أن حزب بن غفير، القوة اليهودية، أعلن أنه سيقاطع تصويت الكنيست اليوم بسبب ما وصفه برد إسرائيل الضعيف على إطلاق الصواريخ".

وتابعت الصحيفة، "ويأتي وقف إطلاق النار في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل سلسلة معقدة ومتعددة الجبهات ومترابطة بشكل عميق من التحديات. في الضفة الغربية، انتشرت جماعات مسلحة جديدة خلال العام الماضي، هي التي يسكنها آلاف من الشباب الفلسطينيين الذين خاب أملهم من قيادتهم والغاضبين من الغارات العسكرية الإسرائيلية المتكررة التي قتلت المسلحين. في غزة، تعمل حماس والجهاد الإسلامي على إعادة بناء إمدادهما بالصواريخ، بعد أن خنقهما الحصار الذي فرضته إسرائيل ومصر".

وأضافت الصحيفة، "على الصعيد المحلي، أثار تعهد الحكومة بإصلاح القضاء أزمة وطنية غير مسبوقة يقول مئات الآلاف من المواطنين، بمن فيهم العديد من الجنود النشطين والاحتياطيين الرفيعي المستوى، إنها ستدفع إسرائيل نحو الديكتاتورية. وفي الشهر الماضي، أطلقت الجماعات المسلحة في لبنان وابلًا من الصواريخ على شمال إسرائيل، ما دفع الناس إلى اللجوء إلى الملاجئ. ويشير المحللون الأمنيون إلى أن التصعيد لم ينته بعد".