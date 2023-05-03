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عربي-دولي

منحنى خطير وتحوّل كبير.. ماذا سيحدث بعد هجوم الكرملين؟

Lebanon 24
03-05-2023 | 14:48
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دخلت الحرب الروسية الأوكرانية منحنى خطيرًا، بعد إعلان الكرملين إسقاط طائرتين كان هدفهم اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.
 
وقال الكرملين في بيان: "استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين"؛ و"نتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد. كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين".
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العملية نفتها كييف على لسان الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي أوضح أنه أوكرانيا لم تستهدف بوتين أو موسكو، وإنما تقاتل في أراضيها فقط. ولكن بحسب خبراء ستكون محورًا لتحولًا كبيرًا في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يرى المعسكر الأوكراني أنها ذريعة من أجل تبرير عملية قصف وتغول كبرى قبل الهجوم الأوكراني المضاد الوشيك، فيما يرى الروس أنها دافع قوي لعملية انتقام من المفترض أن تستهدف الرئيس الأوكراني نفسه.


في السياق، يؤكد الدكتور آصف ملحم، مدير مركز "جي سي إم" للدراسات ومقره موسكو، أن العملية تصعيد وتحول جذري، فروسيا تلاشت منذ بداية الحرب استهداف مراكز اتخاذ القرار وزلينسكي في كييف، وما حدث استفزاز فعلي وبداية للهجوم المضاد الذي يسعى الغرب إليه منذ أشهر.

وأوضح ملحم، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن أندريه يرماك، مستشار مدير مكتب زيلينسكي، نشز قبل الهجوم بـ5 ساعات عبر التيلغرام، صورة كرتونية لصاروخ، مع العلم لم يكن في ذلك التوقيت أي ضربات او استهدافات، وتابع: "مدير مكتب زيلينسكي دائم استباق أي هجوم أوكراني أو عملية ذات صدى برسومات تعبيرية.

كما توقع أن تتسع بالفعل رقعة المعارك نتيجة تكثيف موسكو القادم من القصف في أوكرانيا، وقد يدفع ذلك بولندا أو مولدوفا الي التورط المباشر، وبالتالي ستنحاز بيلاروسيا بجانب موسكو، وهنا تكون شرارة الحرب العالمية الثالثة اشتعلت بالفعل، مستبعداً نظرية التخطيط الروسي للحادث كمبرر لتكثيف الضربات، قائلًا: "القصف مستمر بالفعل والمعارك مشتعلة، وموسكو لا تريد تبرير لشي يتم بالفعل".


في السياق ذاته، يقول محمد نبيل الباحث في العلوم السياسية إن الساعات القادمة ستشهد قصفًا روسيًا مكثفًا على كييف والمؤسسات الحكومية وكذلك المدن الحيوية المجاورة لكييف في رد صريح ومباشر على الهجوم على الكرملين، وقد استخدمت روسيا هذه الاستراتيجية من قبل ذلك في بداية الحرب قبل الانسحاب الروسي إلى شرق اوكرانيا وإقليم دونباس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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