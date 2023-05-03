روسيا تفتح تحقيقاً جنائياً بالهجوم على مبنى الكرملين

أعلنت روسيا فتح تحقيق جنائي بالهجوم الذي استهدف مبنى الكرملين ليلة أمس، ورفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب محاولة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين، بحسبما ذكرته قناة اللجنة على "تيلغرام".

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وجاء في بيان اللجنة: "بالنيابة عن ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، رُفعت دعوى جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (العمل الإرهابي) فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف المهاجمة بالطائرات المسيرة لمقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين".



وبحسب البيان، استهدفت طائرتان مسيرتان مبنى الكرملين.



وأشارت إلى أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذتها القوات العسكرية والأجهزة الأمنية في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرات عن العمل.