شخصان على سطح الكرملين لحظة هجوم الدرون.. شاهدوا الفيديو

أثار تداول مقطع فيديو أظهر صعود فردين من عناصر الأمن الروسي على قبة الكرملين، لحظة الهجوم الذي تعرض له المبنى، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصد الفيديو محاولة رجلي أمن الصعود إلى قبة مبنى الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك قبل لحظات من إسقاط المسيرتين.
وأثار المقطع تساؤلات بشأن تواجد العنصرين في لحظة الانفجار، حيث عبر البعض عن استغرابه، بينما اعتقد البعض أن الأمر جزء من عملية الاستنفار ضد المسيرتين.
ولم يصدر أي توضيح على الفور من قبل السلطات الروسية بشأن المقطع المتداول.
Who are these people and why were they coming up the Kremlin roof right before the explosion? pic.twitter.com/qVoCJUZHwb
— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 3, 2023
Who are these people and why were they coming up the Kremlin roof right before the explosion? pic.twitter.com/qVoCJUZHwb