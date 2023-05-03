مصر ترفع سعر السولار

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قرّرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التابعة لوزارة البترول المصرية، رفع سعر السولار جينها واحدا، وتثبيت سعر البنزين في مصر للثلاثة أشهر المقبلة.وبحسب بيان وزارة البترول، فقد اجتمعت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.وأوضح البيان، أنه تم زيادة سعر السولار وتثبيت سعر البنزين، في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8.25 جنيه للتر.