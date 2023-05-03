التشيك تعدم 15 ألف ديك رومي بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

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بدأ رجال الإطفاء والأطباء البيطريون في جمهورية التشيك أمس الأربعاء إعدام ما يقرب من 15 ألف ديك رومي في مزرعة بالمنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، بسبب أحدث تفشي لإنفلونزا الطيور.تخلصت مزرعة الديوك الرومي التجارية في بلدة ريتشفالد بالفعل مما يقرب من 250 من إجمالي 15192، وفقًا للإدارة البيطرية التابعة للدولة.وقالت الإدارة إن فحص العينات المأخوذة من قبل المفتشين البيطريين من المزرعة «أكد وجود إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض من النوع الفرعي لفيروس إتش5إن1»، مضيفة أنه يجب إعدام جميع الدواجن المتبقية.