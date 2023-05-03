بعد حادثة الكرملين.. الهجمات تتكرر في موسكو والتحقيقات تنطلق

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وأوردت "تاس" أن النيران اشتعلت في خزان تابع لمصفاة تكرير نفط في منطقة كوبان في إقليم كراسنودار، جنوبي روسيا، علما بأن هذه المنطقة متاخمة للحدود مع أوكرانيا.



وقالت، نقلا عن خدمات الطوارئ، إن النيران اشتعلت نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة.



وذكرت خدمات الطوارئ "بسبب هجوم من طائرة مسيرة مجهولة، اشتعلت النيران في خزان مصفاة إلسكاي للنفط".



انفجارات في أوديسا وكييف



وبالتزامن مع هذا الهجوم، وقع 10 انفجارات على الأقل في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.



وبعد ذلك بوقت وجيز، سمعت أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وحثت السلطات المحلية السكان على البقاء في الملاجئ.



هجوم الكرملين

وكان الكرملين قد أعلن أمس إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا.

واتهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن أوكرانيا نفت ضلوعها على لسان رئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي ان بلاده لم تستهدف بوتين أو العاصمة الروسية موسكو، مؤكدا أن الجيش يقاتل فقط على الأراضي الأوكرانية. ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن هجوما بطائرة مسيّرة ضرب منشأة نفطية في جنوبي روسيا، مما أدى إلى اشتعال النيران، وذلك بعد ساعات من كشف الكرملين عن إسقاطه طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، فوق مقره، متهما كييف بمحاولة قتل الرئيس فلاديمير بوتين.وأوردت "تاس" أن النيران اشتعلت في خزان تابع لمصفاة تكرير نفط في منطقة كوبان في إقليم كراسنودار، جنوبي روسيا، علما بأن هذه المنطقة متاخمة للحدود مع أوكرانيا.وقالت، نقلا عن خدمات الطوارئ، إن النيران اشتعلت نتيجة لهجوم بطائرة مسيرة.وذكرت خدمات الطوارئ "بسبب هجوم من طائرة مسيرة مجهولة، اشتعلت النيران في خزان مصفاة إلسكاي للنفط".وبالتزامن مع هذا الهجوم، وقع 10 انفجارات على الأقل في مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود.وبعد ذلك بوقت وجيز، سمعت أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وحثت السلطات المحلية السكان على البقاء في الملاجئ.وكان الكرملين قد أعلن أمس إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا.واتهم كييف بمحاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن أوكرانيا نفت ضلوعها على لسان رئيسها فولوديمير زيلينسكي.وقال زيلينسكي ان بلاده لم تستهدف بوتين أو العاصمة الروسية موسكو، مؤكدا أن الجيش يقاتل فقط على الأراضي الأوكرانية.

تحقيق جنائي

في هذا الوقت، أعلنت روسيا فتح تحقيق جنائي بالهجوم ورفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بموجب محاولة ضرب مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين، حسبما ذكرته قناة اللجنة على "تليغرام".

وقال بيان اللجنة: "بالنيابة عن ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، رُفعت دعوى جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (العمل الإرهابي) فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف المهاجمة بالطائرات المسيرة لمقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية في الكرملين".



وبحسب بيان اللجنة، فقد استهدفت طائرتان مسيرتان مبنى الكرملين.



وأشارت إلى أنه نتيجة للإجراءات التي اتخذتها القوات العسكرية والأجهزة الأمنية في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرات عن العمل.

تحذير السفارة الأميركية



أصدرت السفارة الأميركية لدى أوكرانيا، تحذيرا لرعاياها المقيمين في العاصمة كييف بشأن تزايد خطر وقوع هجمات صاروخية روسية.



وقالت إنه في ضوء التصعيد الصاروخي الأخير في جميع أنحاء أوكرانيا و"الخطاب التحريضي من جانب موسكو"، فإن وزارة الخارجية تحذر المواطنين الأميركيين من التهديد المتزايد والمستمر للهجمات الصاروخية على كييف.