اتهامات متبادلة حول خرق الهدنة في السودان.. والأمم المتحدة تريد ضمانات للمساعدات

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في آخر تطورات الأزمة السودانية، أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، انه يريد الاجتماع خلال أيام معدودة مع طرفي النزاع بالسودان للحصول على ضمانات لتوفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية، في وقت أبدى قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، استعداده للتعاون مع غريفيث، وذلك بعد إعلان الجيش السوداني موافقته على هدنة لمدة أسبوع.وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، صرّح غريفيث، أنه يريد الاجتماع مع طرفي الصراع في السودان في غضون يومين أو ثلاثة أيام للحصول على ضمانات علنية منهما بخصوص توفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية.وأضاف أن الاجتماع قد يتم في العاصمة السودانية الخرطوم أو أي مكان آخر، في أعقاب زيارة لبورتسودان كانت تهدف إلى التخطيط لعملية إغاثة واسعة النطاق.مكالمة دقلو وغريفيثوفي السياق ذاته، كتب دقلو على حسابه الموثق على "تويتر"، ليل الأربعاء الخميس، أنه ناقش "مع غريفيث، تطورات الأوضاع الانسانية في البلاد وأهمية التنسيق لتقديم المساعدات المطلوبة للمواطنين وحماية وصولها للمحتاجين، إلى جانب ضمان حركة المواطنين من أجل قضاء احتياجاتهم الاساسية".وأضاف: "نؤكد التزامنا التام بفتح وحماية الممرات الإنسانية لتسهيل حركة المواطنين في أماكن سيطرة قواتنا وضمان وصول المساعدات الإنسانية.وتابع:" نحن أيضا على استعداد للتعاون والتنسيق وتقديم كل ما من شأنه المساهمة في تخفيف وطأة الظروف الراهنة".الجيش يوافق على الهدنةوكان الجيش السوداني أعلن، مساء الأربعاء، موافقته على المبادرة التي تقدمت بها الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا بتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، وقال في بيان: تبدي القوات المسلحة موافقتها على المقترح انطلاقا من مبدأ الحلول الإفريقية لقضايا القارة، ومراعاة للجوانب الإنسانية لمواطنينا، مع أخذنا في الاعتبار المبادرة الأميركية السعودية الجارية، ونأمل أن تلتزم قوات الدعم السريع بمتطلبات الهدنة المقترحة.وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أمس الأرعاء الاتهامات بخرق الهدنة المعلنة بين الجانبين.وبينما اتهم الجيش قوات الدعم السريع بخرق الهدنة والاستمرار في الخروقات المتمثلة في القصف العشوائي، ذكرت الأخيرة أنها تصدت لهجوم على مواقع تمركز قواتها في منطقة وسط الخرطوم.ويوم الثلاثاء، أعلنت حكومة جنوب السودان أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" اتفقا من حيث المبدأ على هدنة جديدة، مدتها 7 أيام، تبدأ الخميس المقبل، وتسمية ممثلين عنهما للانخراط في مفاوضات سلام.(سكاي نيوز)