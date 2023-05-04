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عربي-دولي
مصرع وإصابة العشرات في حادث سير مروع بمصر
Lebanon 24
04-05-2023
|
00:30
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لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 25 في حادث تصادم وقع بين حافلة نقل عام وشاحنة بمحافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية وطبية وقولها إن 14 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 25 في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة نقل ثقيل بمنطقة النقب بطريق الخارجة-أسيوط في محافظة الوادي الجديد.
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وذكرت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.
وأضافت أنه ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة الساعة السابعة التابعة لشركة الوجه القبلي للنقل مع شاحنة نقل ثقيل، وكانت الحافلة قادمة من الداخلة ومتجهة إلى القاهرة.
وتم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف ووحدات دفاع مدني لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث.
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