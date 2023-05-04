قتيلة وجرحى بإطلاق نار بمستشفى في أتلانتا.. واعتقال المشتبه به

قُتِلت امرأة وأصيبت أربع أخريات عندما فتح مسلّح النار في قاعة انتظار في أحد مستشفيات مدينة أتلانتا في جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة.



وأفادت الشرطة أن المشبته به في إطلاق النار الذي شهده مستشفى "نورث سايد" بعد الظهر يدعى ديون باترسون، وهو عنصر سابق في خفر السواحل، وقد لاذ بالفرار بعد الواقعة، قبل أن يتم اعتقاله.

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وقالت شرطة أتلانتا في بيان قصير على "فيسبوك" مساءً "تم القبض على ديون باترسون".



وكانت الشرطة قالت في وقت سابق على "تويتر": "نعتقد أن المشتبه به مسلح وخطير ونحذّر من الاقتراب منه".

وقال رئيس بلدية أتلانتا، أندري ديكنز، إن الضحايا نساء. وأعلنت الشرطة في مؤتمر صحافي أن الضحايا تتراوح أعمارهن بين 25 و71 عاما.



وأشار قائد الشرطة دارين شيربوم إلى أن أجهزة عدة شاركت في ملاحقة المشتبه به، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الأمن السرّي.



وقال شيربوم إن والدة باترسون كانت برفقته في قاعة الانتظار في المستشفى وإنها لم تصب في إطلاق النار.