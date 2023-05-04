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عربي-دولي
في زيارة مفاجئة.. زيلينسكي يصل هولندا وعينه على "الجنائية الدولية"
Lebanon 24
04-05-2023
|
03:30
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وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى هولندا صباح الخميس، في محطة مفاجئة يتعين عليه خلالها خصوصا زيارة المحكمة الجنائية الدولية، وفق وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي".
ووصل زيلينسكي الذي يجري أول زيارة لهولندا، إلى مطار أمستردام-سخيبول بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي، حسب الوكالة.
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ونشرت الوكالة صورا عدة بينها صورة لطائرة ذكرت أنها طائرة حكومية هولندية، رجحت أنها أقلّت الرئيس الأوكراني.
وفقا للوكالة، من المقرر أن يزور زيلينسكي، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا لها. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار.
ويُتوقع أن يلقي زيلينسكي في هذه المدينة خطابا بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا"، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية.
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