تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 عاما: "أطفال بوتين".. كيف شكّل الكرملين جيشا من المراهقين الروس؟

Advertisement

كشف تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية عن كيفية تأثير دعاية الكرملين على جيل المراهقين الروس وسعي الدولة الروسية لتشكيل جيش من جيل الشباب يطلق عليهم "أبناء بوتين"، ومدى تأثر هؤلاء بالحرب في أوكرانيا، وتحولهم إلى أوركسترا تردد مزاعم موسكو حول الأوكرانيين.الجيش الشبابي الروسيففي عام 2016، أطلق وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، "الجيش الشبابي" وزادت العضوية في ذلك الجيش لتصل إلى 1.3 مليون، وهو رقم تهدف الدولة الروسية إلى مضاعفة ثلاث مرات بحلول عام 2030، حسب "التايمز".ومن بين أعضاء ذلك الجيش ماريا وهي فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، وتأثرت بدعاية الكرملين حتى تحولت إلى "جندي طفل"، حيث تنشر بشكل دوري عبر حسابها بتطبيق "تيك توك مقاطع فيديو تتحدث خلالها عن أحلامها بالانضمام للجيش الروسي.وفي مقطع فيديو نشرته الفتاة الروسية في "تيك توك"، تقول "أعتقد أنني سأعيش في الثكنات، جيش الشباب هو منزل ثان، مكان للانتماء، مكان تتحقق فيه الأحلام، مكان يمكن أن تصبح فيه ماريا نسخة أفضل من نفسها".تتراوح أعمار "الجنود الشباب" بين 6 إلى 18 عاما، وهم يتلقون برنامج التربية العسكرية والمدنية والتاريخية، ويقضون مساحات شاسعة من وقتهم في الاستعراض، وأخذ الدروس، والالتقاء بجنود روس في الخدمة، وتوثيق ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.ويستعد الجنود الشباب للقتال والموت من أجل "الوطن الأم"، ويخوضون تدريبات بدنية دورية، ويتعلمون تفكيك الأسلحة والبنادق، وإطلاق النار، وإعادة تجميع القنابل اليدوية، وكيفية الدفاع عن أنفسهم ومجتمعاتهم في حالة وقوع هجمات نووية وكيميائية.شكّل غزو أوكرانيا نقطة تحول في حياة الشباب في روسيا، حيث تأثر قطاع كبير من المراهقين الروسي بدعاية الكرملين، ويعتبر بعضهم أن "شن الحرب وتنفيذ العنف طريقة منطقية تماما لإنهاء الحروب"، حسب "التايمز".وداخل روسيا ينمو "جيلا جديدا من الشباب العسكري"، وهم يؤمنون بضرورة تطهير أنفسهم ومجتمعاتهم من أعداء الدولة، ما يمثل شكلا قاتما من الفاشية في القرن الحادي والعشرين.وتأثر هذا الجيل بدعاية الكرملين، التي تزعم أن غزوات أوكرانيا في كل من عامي 2014 و 2022 هي أعمال دفاعية تعكس دفاع الاتحاد السوفيتي ضد الغزو النازي في عام 1941.(الحرة)