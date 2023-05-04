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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية في نابلس.. واستشهاد 3 فلسطينيين

Lebanon 24
04-05-2023 | 04:00
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أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية نفّذها في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلّة.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أنّ قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت منطقة الياسمينة بمدينة نابلس وحاصرت منزل أحد المطلوبين.
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وإثر العملية أكّدت وزارة الصحّة الفلسطينية في بيان "وصول ثلاثة شهداء جرّاء العدوان على البلدة القديمة في نابلس، اثنان من الشهداء تشوّهت ملامحهما بالكامل جرّاء كثافة إطلاق النار عليهما ممّا يصعّب التعرف على هويتيهما".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل منفذي عملية الأغوار قبل نحو شهر والتي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليات.

وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أنه قتل كل من حسن قطناني ومعاذ المصري، اللذين قتلا الإسرائيليات الثلاث في الأغوار.

وأشار إلى مقتل فلسطيني ثالث هو إبراهيم حوراء، الذي وصفه بيان الجيش الإسرائيلي، بأنه أحد المساعدين الرئيسيين لقطناني والمصري.

وكان مسلحان فلسطينيان، أطلقوا النار على سيارة تقل مستوطنين قرب مستوطنة الحمرا بالأغوار الشمالية، في الجهة الغربية من غور الأردن.

وأسفر الهجوم عن مقتل مستوطنتين إسرائيليتين ووفاة الثالثة بعد إصابة بالغة لاحقا.(سكاي نيوز)



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