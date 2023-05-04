بنك جديد على شفا الانهيار.. ماذا في التفاصيل؟

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بعد تعثر ثلاثة مصارف أميركية منذ اذار الماضي، يدق ناقوس الخطر مرة جديدة بنك "باكويست بانكورب"، وهو بنك إقليمي كان يتأرجح في أعقاب انهيار 3 مقرضين متنافسين في كاليفورنيا، حيث يدرس مجموعة من الخيارات الإستراتيجية، بما في ذلك البيع، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر.وقالت المصادر، إن البنك الذي يقع مقره في بيفرلي هيلز كان يعمل مع مستشار مالي ويفكر أيضاً في تفكيك أعماله أو زيادة رأس المال. في حين أنه منفتح للبيع، فإن الشركة لم تبدأ عملية مزاد رسمي.وأضافت المصادر، أنه تم إعاقة البيع المباشر بسبب عدم وجود العديد من المشترين المحتملين المهتمين بالبنك بأكمله، والذي يضم مقرضاً مجتمعياً يسمى "Pacific Western Bank"، وبعض شركات الإقراض التجاري والاستهلاكي. وقال الناس إن المشتري المحتمل سيضطر أيضاً إلى حجز خسارة كبيرة لتخفيض بعض قروضه.انخفض أسهم "باكويست" بنسبة 58% في نيويورك. وتراجعت الأسهم بنسبة 28% يوم الثلاثاء مع تراجع المستثمرين عن أسهم البنوك الإقليمية عقب صفقة استحواذ "جي بي مورغان" على بنك "فيرست ريبابليك"، والذي فقد حوالي 85% من قيمتها منذ بداية مارس، بلغت قيمتها السوقية حوالي 772 مليون دولار.ويمتلك باكويست حوالي 70 فرعاً، بشكل أساسي في كاليفورنيا، بالإضافة إلى أصول تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وفقاً لموقعه على الإنترنت. (العربية)