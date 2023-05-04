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عربي-دولي

رئيس سابق يبكي... شاهدوا ما حصل معه مباشرة على الهواء! (فيديو)

Lebanon 24
04-05-2023 | 06:39
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بكى الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، أثناء مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية أمس الأربعاء، وظهر متأثراً بعد مداهمة الشرطة لمنزله وتفتيشه في العاصمة برازيليا، كجزء من تحقيق يجريه القضاء معه.

وسيمثل بولسونارو الأربعاء المقبل أمام قاض ليدلي أمامه بشهادته في ما يتهمونه به، وهو إدخاله بين تشرين الثاني 2021 وكانون الثاني العام الماضي، بيانات خاطئة حول التطعيمات ضد فيروس "كورونا" إلى أنظمة وزارة الصحة، وبسببها تم اعتقال مساعده السابق Mauro Cid Barbosa وحارسيه الاثنين. (العربية)
 
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