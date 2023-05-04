17 قتيلاً وعشرات الجرحي في حادث سير مروّع في مصر

اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة تسير ببطء على طريق سريع في جنوب غرب مصر، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل.



ووقع الحادث خلال ساعة متأخرة من مساء الأربعاء في محافظة الوادي الجديد.



وقالت وزارة الصحة إن 29 آخرين أصيبوا، مضيفة أنه تم إرسال 26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات والمشارح القريبة. (الحرة)

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