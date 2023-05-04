كم ستُكلّف إعادة إعمار أوكرانيا؟

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وبالنظر إلى عام كامل من الحرب، وصلت الأضرار المباشرة في أوكرانيا إلى أكثر من 135 مليار دولار أميركي، مع قطاعات الإسكان والنقل والطاقة والتجارة والصناعة الأكثر تضررًا. ذكرت "سي ان ان"، أنّ تقديرات تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا ارتفعت إلى حوالي 411 مليار دولار أميركي، بحسب تقييم مشترك جديد صدر من قبل حكومة أوكرانيا ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة.وبالنظر إلى عام كامل من الحرب، وصلت الأضرار المباشرة في أوكرانيا إلى أكثر من 135 مليار دولار أميركي، مع قطاعات الإسكان والنقل والطاقة والتجارة والصناعة الأكثر تضررًا.

وتتركز الأضرار في مناطق خط المواجهة.



ووفر التقرير تقييمًا شاملاً لتأثيرات الحرب في عشرين قطاعًا مختلفًا. وحدد مقدار الضرر المادي المباشر الذي يلحق بالبنية التحتية والمباني ويصف التأثير على حياة الناس وسبل عيشهم.

وضمن أيضًا المبالغ اللازمة للتعافي وإعادة الإعمار. ويشير التقييم تقديرات إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى 14 مليار دولار كاستثمارات هامة لإعادة الإعمار والتعافي ذات الأولوية في عام 2023. وستتطلب تلبية هذه الاحتياجات تمويلًا يتجاوز ما عالجته الحكومة بالفعل في ميزانيتها لعام 2023، بما في ذلك 6 مليارات دولار من احتياجات الميزانية غير الممولة و5 مليارات دولار أخرى لدعم الشركات المملوكة للدولة وتحفيز القطاع الخاص.



وتم قياس الاضطرابات في التدفقات الاقتصادية والإنتاج، فضلاً عن النفقات الإضافية المرتبطة بالحرب، مجتمعة كخسائر وتصل إلى حوالي 290 مليار دولار أميركي.



وتقلص الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 29.2% في عام 2022، وزاد الفقر من 5.5% إلى 24.1٪ في عام 2022 بناءً على خط الفقر البالغ 6.85 دولارًا أمريكيًا للفرد في اليوم.



ويُعد دمج الاحتياجات خطوات حاسمة نحو أن تصبح دولة حديثة ومنخفضة الكربون ومقاومة للكوارث وتغير المناخ تتماشى مع سياسات ومعايير الاتحاد الأوروبي بهدف الاستعداد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحيث تتم معالجة نقاط ضعف السكان. (سي ان ان)



