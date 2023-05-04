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عربي-دولي

كيف كان ردّ فعل بوتين بعد الهجوم على الكرملين؟

Lebanon 24
04-05-2023 | 08:15
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وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الهجوم الإرهابي على الكرملين بأن الرئيس دائما ما يتصف بـ "رباطة الجأش" في مثل هذه المواقف.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس ردا على سؤال من الصحفيين حول رد فعل الرئيس الروسي على الهجوم الإرهابي بطائرات مسيرة على الكرملين، حيث تابع: "في مثل هذه المواقف الصعبة والعصيبة، يظل الرئيس دائما هادئا وواضحا، ويتميز برباطة الجأش وبالأوامر المحددة التي يصدرها، لهذا فلم يحدث شيء جديد في هذا الصدد". (روسيا اليوم)
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