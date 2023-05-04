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عربي-دولي

"زيلينسكي سيختفي قريبا"... ضابط أميركي يُعلّق على الهجوم على الكرملين: إنّه رجل ميّت

Lebanon 24
04-05-2023 | 12:30
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قال ضابط المخابرات الأميركي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيختفي قريبا، بعد هجوم المسيرات الأوكرانية على الكرملين.

وأوضح ريتر في مقابلة عبر قناة U.S. Tour of Duty عبر "يوتيوب"، قائلا: "لو ضرب البيت الأبيض بمسيرة، فلن يبقى المسؤولون عن ذلك على قيد الحياة بالتأكيد، فلا توجد خيارات بديلة".
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وأكد أن هذا الهجوم الاستفزازي من قبل أوكرانيا، لن يمر دون عقاب، وستكون له تبعات خطيرة على زيلينسكي.

وأضاف "بالنسبة للمستقبل فزيلينسكي رجل ميت، استمتعوا بمقاطع الفيديو الاستعراضية التي يقدمها طالما ذلك ممكن، لأنه في القريب العاجل لن يقوم بها". (روسيا اليوم)
 
 
 
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