الصحة العالمية تطرد عالما قاد بحث "كورونا"... ما السبب؟

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قالت منظمة الصحة العالمية إنها طردت العالم الذي قاد وفدا رفيع المستوى من المنظمة إلى الصين قبل عامين للنظر في أصول جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى سوء السلوك الجنسي.وأشارت المنظمة إلى أن بيتر بن مبارك، الذي قاد فريقا مشتركا من منظمة الصحة العالمية وعلماء صينيين، أقيل العام الماضي، مؤكدة أنها كثفت جهودها لمواجهة حالات الاعتداء والاستغلال والتحرش الجنسي في الأشهر الأخيرة بعد تقارير صحيفة عن سلسلة من الاعتداءات والحوادث في الصحافة.وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارسيا بول في رسالة بريد إلكتروني: "تم طرد بيتر بن مبارك بعد الكشف ارتكابه وقائع سوء السلوك الجنسي والإجراءات التأديبية بحقه. تتعلق النتائج بانتهاكات ارتكبت بين عامي 2015 و2017 والتي تلقاها فريق تحقيقات منظمة الصحة العالمية للمرة الأولى عام 2018".ونوهت إلى أنه لا يمكن التحقيق في مزاعم أخرى بشكل كامل لأن "الضحية (الضحايا) لم يرغبن في المشاركة في التحقيق".وقاد بن مبارك فريقا دوليا شكلته منظمة الصحة العالمية توجه إلى الصين أوائل عام 2021، وزار سوق هوانان في ووهان - المدينة التي ظهرت فيها أولى حالات تفشي الفيروس بين البشر - وعمل عن كثب مع العلماء الصينيين في محاولة لتحديد نشأة الفيروس. (روسيا اليوم)