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سجن وزير سابق 12 عاما بتهمة الفساد!

Lebanon 24
04-05-2023 | 09:30
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التمست النيابة بمحكمة في الجزائر العاصمة، السجن 12 سنة مع التنفيذ، بحق وزير الموارد المائية سابقا أرزقي براقي بتهمة الفساد.

وطالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 8 مليون دينار جزائري في حق كل من براقي ورجل الأعمال غ.عبد الحق، مقابل 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1 مليون، في حق المدير المركزي للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المكلف بالناحية الشرقية.
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وطالبت النيابة بتسليط عقوبات تتراوح بين 4 و6 سنوات حبسا نافذا، في حق أفراد عائلة براقي و3 سنوات لزوجة رجل الأعمال غ.عبد الحق، مع توقيع غرامة مالية قدرها 8 مليون دينار جزائري لكل واحد منهم. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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