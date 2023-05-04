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عربي-دولي

لافروف التقى نظيره الهندي ويؤكد على تعزيز التنسيق والشراكة بين روسيا والهند

Lebanon 24
04-05-2023 | 11:00
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التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في إطار زيارته لمنتجع غوا الهندي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية للعلاقات الثنائية بما في ذلك الجدول الزمني للقاءات المقبلة، فضلا عن قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، وقد أعرب الوزيران عن تقديرهما العميق لديناميكيات التعاون في المجالات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية المتميزة بشكل خاص بين البلدين.
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وتم التأكيد كذلك على النية لتعزيز أنشطة التنسيق لتطوير نهج مشترك في إطار التفاعل في أهم المنصات الدولية، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس والأمم المتحدة ومجموعة العشرين.

واتفق الطرفان على مواصلة اتباع مسار بناء نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب للعلاقات بين الدول. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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